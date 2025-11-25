Întâlnire cu părinții din Semlac, în cadrul unui proiect educațional pentru siguranța elevilor

Please follow and like us:

Proiectul “Școala părinților”, demarat în cursul anului școlar 2023-2024, continuă și în acest an școlar, cu o echipă extinsă, din care fac parte polițiștii Biroului Siguranță Școlară, Inspectoratul Școlar Județean Arad, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, Penitenciarul Arad și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad.

Scopul acestui proiect este acela de a crea un mediu de siguranță în jurul copilului, de către instituțiile cu atribuții în domeniul siguranței școlare, veriga vitală în procesul de creștere și educare armonioasă a copilului fiind PĂRINȚII.

Aceste întâlniri ale părinților cu specialiștii presupun parcurgerea a trei module de formare, prin care venim în sprijinul părinților cu cât mai multe informații și soluții practice pentru problemele actuale ale copiilor.

Întâlnirea cu părinții din SEMLAC a fost o dezbatere interactivă, în cadrul căreia au fost ridicate problematici interesante, legate de viața școlară și socială a elevilor.

Întâlnirile cu părinții urmează a fi organizate pe toată perioada anului școlar 2025-2026.