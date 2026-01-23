Intervenție salvatoare în Arad: un polițist a acordat primul ajutor unei femei aflate în stare critică

Please follow and like us:

Un polițist din Arad a devenit eroul zilei, ieri, după o intervenție rapidă și decisivă care a făcut diferența dintre viață și moarte. Daniel Mercea, polițist cu 13 ani de experiență, a acordat primul ajutor unei femei în vârstă care s-a simțit brusc rău într-o patiserie din municipiu, reușind să o mențină conștientă până la sosirea ambulanței.

Incidentul s-a petrecut în plină zi, într-un spațiu public aglomerat. Femeia, clientă a patiseriei, a început să se simtă rău, iar starea ei s-a degradat rapid. Martorii au observat că avea buzele vinete și prezenta semne clare de suferință, însă nimeni nu știa exact ce trebuie făcut.Daniel Mercea a observat situația și a intervenit fără nicio ezitare. A evaluat rapid starea victimei, a așezat-o în poziție orizontală și a început imediat manevrele de prim ajutor, aplicând cunoștințele dobândite în urma cursurilor de specialitate.

Pe parcursul intervenției, polițistul a comunicat constant cu femeia, încercând să o mențină conștientă și calmă. În același timp, a solicitat informații de la persoanele aflate în patiserie, pentru a înțelege dacă existau afecțiuni medicale cunoscute sau alte detalii relevante care ar fi putut ajuta echipajul medical.

În paralel, Daniel Mercea a cerut apelarea serviciului de urgență 112 și a continuat procedurile de prim ajutor până la sosirea ambulanței. Intervenția promptă și corectă a avut un rol esențial: femeia a fost predată echipajului medical conștientă, stabilă și cooperantă.

„Putea fi bunica mea!”, a spus polițistul, vizibil emoționat după incident, subliniind cât de important este ca fiecare cetățean să se implice și să nu rămână indiferent în situații critice.

Daniel Mercea este polițist de 13 ani și, în prezent, își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului de Pregătire Profesională. De-a lungul carierei, a participat, alături de alți colegi, la cursuri de prim ajutor organizate în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” Arad. Aceste cursuri s-au dovedit esențiale, demonstrând încă o dată importanța instruirii continue a personalului din structurile de ordine publică.