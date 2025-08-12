IȘJ Arad propune reorganizarea a 20 de școli, dintre care nouă și-ar pierde personalitatea juridică

Please follow and like us:

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Arad propune Ministerului Educației reorganizarea a 20 de unități de învățământ din județ, atât școli gimnaziale și grădinițe, cât și licee, iar nouă dintre acestea ar urma să-și piardă personalitatea juridică, însă fără a se face concedieri în rândul angajaților.

Șeful IȘJ Arad, Marius Gondor, a declarat marți, pentru AGERPRES, că a transmis Ministerului Educației și Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) propunerile de reorganizare a unităților care au insuficienți elevi sau preșcolari pentru a-și menține personalitatea juridică.

Conform propunerilor, 20 de unități de învățământ vor fi implicate în restructurări, din care nouă și-ar pierde personalitatea juridică. Este vorba de grădinițe, școli gimnaziale și licee din Arad, Chișineu-Criș, Curtici, Târnova, Păuliș și Șagu.

Astfel, în municipiul Arad, școala gimnazială din cartierul Sânicolau Mic ar urma să devină structură a Liceului Teoretic ‘Adam Muller Guttenbrunn’, iar Școala Gimnazială ‘Ilarion Felea’ devine structură a Școlii Gimnaziale ‘Iosif Moldovan’. Liceul ‘Caius Iacob’ se reorganizează cu Școala Gimnazială ‘Regina Maria’ și se va înființa o unitate nouă, denumită Liceul Tehnologic ‘Regina Maria’. Liceul ‘Henri Coandă’, Liceul ‘Aurel Vlaicu’ și Colegiul de Construcții și Protecția Mediului vor forma împreună un nou liceu, cu profil tehnologic de științe aplicate. În acest ultim caz, există un proiect aflat în faza licitației pentru construirea unui campus școlar în curtea Colegiului de Construcții și Protecția Mediului pentru noul liceu rezultat.

În județ, școala gimnazială din satul Sâmbăteni ar deveni structură a școlii gimnaziale din Păuliș, școala din satul Fiscut ar deveni structură a școlii gimnaziale din Șagu, o grădiniță din Chișineu-Criș va fi arondată liceului din oraș, iar școala din Agrișu Mare ar deveni structură a școlii gimnaziale din Târnova.

În cazul orașului Curtici, o grădiniță care era structură a liceului va fi arondată unei alte grădinițe, astfel că în acest caz nu se pierde personalitatea juridică pentru că nu avea, fiind doar o reorganizare.

‘Este important să precizăm că facem toate eforturile să nu afectăm nicio normă didactică. De altfel, nu avem în vedere prin aceste reorganizări reduceri de personal, dar nici mutarea elevilor sau dascălilor dintr-o clădire în alta, școlile vor rămâne acolo unde sunt, doar că unele unități nu vor mai avea personalitate juridică’, a declarat, pentru AGERPRES, inspectorul școlar general, Marius Gondor.