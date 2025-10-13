Ultimele știri

ISU Arad recrutează noi voluntari în cadrul programului „Salvator din pasiune”

Local 13 octombrie 2025

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad a dat startul înscrierilor pentru formarea unei noi serii de voluntari în cadrul programului național Salvator din pasiune.

Campania se adresează tuturor persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani care doresc să se implice, să învețe și să participe la misiuni, alături de salvatorii militari arădeni.

Cei interesați pot depune dosarele de înscriere, în perioada 13 – 19 octombrie 2025 – sau până la ocuparea celor 25 de locuri alocate, accesând
platforma: https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=6011748&IdOperatiune=4

Informații referitoare la constituirea dosarului se găsesc și pe site-ul ISU Arad, accesând acest link: https://isuar.igsu.ro/program-voluntariat/procedura-de-recrutare-a-voluntarilor-30

