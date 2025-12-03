ITM ARAD: Controale la angajatorii din domeniul depozitării, manipulării și curieratului

Please follow and like us:

În perioada 24 – 28 noiembrie 2025, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au desfășurat o serie de controale tematice la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul depozitării (cod CAEN 5210) și al manipulărilor, inclusiv în serviciile de curierat (cod CAEN 5224/5320).

Acțiunea s-a derulat în cadrul unei Campanii Naționale, parte a Programului Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2025, având ca obiective principale identificarea și combaterea muncii nedeclarate, precum și verificarea modului în care angajatorii respectă legislația privind securitatea și sănătatea în muncă.

Controalele au fost motivate de vulnerabilitatea ridicată a acestui sector în ceea ce privește nerespectarea reglementărilor legale referitoare la angajarea personalului, transmiterea în termen a contractelor individuale de muncă în Revisal, respectarea timpului de muncă și a orelor suplimentare, evidența orelor lucrate, acordarea repausului săptămânal, a sărbătorilor legale, a sporului pentru munca de noapte, precum și stabilirea și acordarea drepturilor salariale.

Un accent deosebit a fost pus pe depistarea muncii fără forme legale. Munca nedeclarată privează lucrătorul de orice formă de protecție socială, de drepturi precum concediul de odihnă sau concediul medical și, în același timp, îl expune riscului de a nu-și primi salariul la timp. Persoanele depistate în această situație pot fi sancționate contravențional. Totodată, angajatorii care utilizează muncă nedeclarată nu își pot proteja activitatea în cazul unor prejudicii cauzate de lucrători, iar nerespectarea legii atrage sancțiuni severe, amenda fiind de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată fără contract individual de muncă.

În domeniul securității și sănătății în muncă, inspectorii au urmărit:

asigurarea unor condiții de muncă sigure și sănătoase;

informarea și instruirea corespunzătoare a lucrătorilor privind riscurile specifice activităților desfășurate;

adoptarea măsurilor de prevenire a accidentelor generate de necoordonarea activităților în depozite;

funcționarea instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor nocive rezultate în procesele tehnologice.

Controalele anterioare au evidențiat faptul că lucrătorii din aceste domenii sunt expuși unui număr mare de riscuri, dintre care menționăm:

manipularea manuală a maselor grele sau foarte grele;

utilizarea necorespunzătoare a motostivuitoarelor, pe fondul unor căi de acces cu vizibilitate redusă;

ventilație deficitară și risc de electrocutare;

activitate desfășurată în condiții de temperaturi extreme;

pericol de lovire sau strivire din cauza răsturnării mărfurilor depozitate necorespunzător ori a echipamentelor aflate în mișcare.

Toate aceste riscuri justifică necesitatea efectuării periodice a controalelor de către inspectorii Compartimentului Control Securitate și Sănătate în Muncă, întrucât o bună conștientizare a pericolelor de către angajatori și lucrători poate preveni producerea evenimentelor nedorite.

Cu ocazia acestor verificări, inspectorii au urmărit și stadiul îndeplinirii măsurilor dispuse în controalele anterioare.