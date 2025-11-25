ITM Arad, controale la firmele de transport rutier

Please follow and like us:

În perioada 12.11.– 19 11 2025, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad – Serviciul Relații de Muncă, au desfășurat acțiuni de control la angajatorii care prestează activități în domeniul transportului rutier.

Acțiunea, de tip ,,Campanie Națională”, a avut ca obiectiv principal verificarea angajatorilor care își desfășoară activitatea în domeniul transportului rutier, cu privire la modul în care respectă prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă, în special a celor privind timpul de muncă și de odihnă ale conducătorilor auto, a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația românească.

Verificările s-au dovedit a fi necesare, fiind știut faptul că activitatea pe care o prestează conducătorii auto este una foarte solicitantă, numărul de ore pe care aceștia le desfășoară la locul de muncă fiind foarte mare și nu în ultimul rând de stresul cu care aceștia se confruntă zi de zi.

Scopul acestei campanii nu a urmărit doar verificarea respectării legislației muncii de către angajatori și angajați ci și informarea acestora cu privire la actele normative incidente, informare efectuată atât de către inspectorii de muncă cât și de către lucrătorii ISCTR cu care inspectorii de muncă au colaborat.

În cadrul acestei campanii s-a urmărit cu precădere modul în care angajatorii respectă prevederile legale cu privire la organizarea timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto, munca suplimentară, întocmirea evidenței orelor de muncă prestate de fiecare conducător auto, munca prestată pe timp de noapte, repausul săptămânal și sărbătorile legale, acordarea drepturilor salariale, a indemnizației primite pe perioada delegării sau detașării, după caz, precum și acordarea concediului de odihnă.

Și de acestă dată inspectorii de muncă au stabilit măsuri de intrare în legalitate a angajatorilor la care s-au constatat neconformități, situațiile mai grave fiind sancționate contravențional, astfel că valoarea amenzilor a depășit 14.000 de lei.

Ținând seama de impactul social și consecințele pe care le generează un accident rutier, respectarea dispozițiilor legale privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto sunt mai mult decât obligatorii întrucât asigură desfășurarea activității în condiții optime, conduc la diminuarea stresului, creându-se astfel condiții de siguranță pentru toți participanții la trafic.