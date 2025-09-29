ITM Arad, verificări la beneficiarii care utilizează munca zilierilor

Please follow and like us:

În perioada 07 iulie – 19 septembrie 2025, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Arad au desfășurat acțiuni de control la beneficiarii care utilizează muncă necalificată cu caracter ocazional în domeniile prevăzute expres de Legea nr. 52 / 2011 – privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Cu prilejul acestor acțiuni, inspectorii de muncă au verificat modul în care sunt respectate dispozițiile legale cu privire la raportul de muncă creat între beneficiar și zilier.

S-a urmărit cu precădere identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri fără respectarea dispozițiilor Legii nr. 52 / 2011 și evident luarea măsurilor care se impun pentru intrarea în legalitate, identificarea celor care utilizează munca fără forme legale a tinerilor și a copiilor, depistarea situațiilor în care beneficiarii eludează prevederile legale în materie, folosind zilieri în condițiile în care era obligatoriu încheierea contractelor individuale de muncă.

Accent a fost pus și pe determinarea beneficiarilor de a respecta obligația de a înființa, completa și prezenta registrul electronic de evidență a zilierilor. Nu în ultimul rând, s-a urmărit creșterea gradului de conștientizare a beneficiarilor și a zilierilor, în ceea ce privește importanța respectării duratei timpului de muncă, a obligației de plată a muncii prestate de zilier, a folosirii muncii cu zilieri doar în domeniile expres prevăzute de actul normativ și evidențierea zilierilor prin înregistrarea în registrul electronic de zilieri.

Reamintim celor interesați, că pot avea calitate de beneficiar, următoarele entități: persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală și întreprinderea familială.

Totodată, pot desfășura activități necalificate cu caracter ocazional (în regim zilier), atât cetățenii români cât și cetățenii străini care posedă capacitate de muncă.

În ceea ce privește lucrătorii minori cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, aceștia pot desfășura numai activități potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, dreptul la educaţie, şi nu le este pusă în pericol starea de sănătate; pentru cei cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani este necesar acordul părinților sau a reprezentanților legali, după caz.

Tot la data de 19.09.2025 s-a încheiat Campania Națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care desfășoară activitate în industria extractivă – CAEN 05, 07, 08.

Aceasta s-a desfășurat pe parcursul a șapte luni, și a urmărit creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă în acest domeniu de activitate, având în vedere faptul că lucrătorii care își desfășoară activitatea în acest sector sunt supuși unor riscuri deosebite, cele mai semnificative fiind:

riscuri de explozie a amestecurilor de gaze care se formează în timpul activității;

riscuri legate de echipamentele de muncă;

riscuri legate de nerespectarea monografiei de lucru la locurile de muncă din cariere;

riscuri legate de activitatea de transport la și de la locurile de muncă, cum ar fi căi de acces și de circulație neconforme;

În ambele acțiuni de control inspectorii de muncă au avut ca obiectiv eliminarea neconformităților constatate, astfel că au dispus măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților, cazurile grave fiind sancționate contravențional.