Iustin Cionca: „100% transparenți cu afișarea informațiilor de interes public!”

Consiliul Județean Arad atinge nivelul maxim de transparență și acces la informațiile de interes public, fiind singura instituție de acest rang din țară care a obținut un grad de conformare de 100% față de standardele de afișare din oficiu prevăzute de lege. Rezultatul a fost stabilit în urma procesului riguros de monitorizare realizat de Secretariatul General al Guvernului (SGG) pe parcursul anului 2024.

Acest nivel confirmă procesul constant de digitalizare, transparență și deschidere către cetățeni, evoluția fiind una accelerată în ultimii ani:

Anul 2022: 68% grad de conformare;

Anul 2023: 76% grad de conformare;

Anul 2024: 100% – conformitate deplină.

În spatele cifrelor este o muncă riguroasă și intensă pentru reorganizarea fluxurilor de informații. Monitorizarea SGG a vizat respectarea strictă a obligațiilor de publicare prevăzute de Legea 544/2001, asigurându-se că orice cetățean are acces instantaneu și facil la date despre bugete, achiziții, proiecte și decizii administrative.

„Am muncit constant pentru a elimina barierele dintre instituție și cetățean. De la un grad de 68% în 2022, am înțeles că transparența stă la baza încrederii, doar pe ea se poate construi. Faptul că astăzi suntem singurul Consiliu Județean cu punctaj maxim ne onorează, dar ne și obligă să menținem acest standard și în evaluările pentru anul 2025″, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Procesul de evaluare pentru anul 2025, ce se va desfășura în perioada următoare, reprezintă o nouă provocare. Consiliul Județean își propune să utilizeze acest model de succes pentru a sprijini și alte instituții subordonate în adoptarea celor mai bune practici de transparență și comunicare publică.

Toate documentele de interes public pot fi consultate pe site-ul oficial al instituției, www.cjarad.ro