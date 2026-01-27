Iustin Cionca: „124 de intersecții și 196 de accese la proprietăți, 37 km de șanțuri și 31 km de asfalt doar pe Pâncota-Buteni!”

Please follow and like us:

Cum a transformat Consiliul Județean Arad un drum care era „praf” într-un drum județean de bună calitate? Din cauza gropilor, drumul acesta era cunoscut ca „drumul morții”. Astăzi, accidentele se produc acolo din cauza vitezei, pentru că datorită asfaltului bun, unii sunt tentați, într-un mod regretabil, să calce în exces pedala de accelerație…

Modernizarea infrastructurii rutiere reprezintă una dintre direcțiile strategice majore ale Consiliul Județean Arad. Reabilitarea drumului județean Pâncota-Buteni se înscrie, alături de cea a drumului județean Arad-Șiria, printre cele mai importante investiții realizate în estul județului Arad în ultimii ani. Proiectul a fost gândit nu doar ca o intervenție tehnică asupra unui tronson de drum, ci ca o investiție structurală în mobilitate, dezvoltare economică și coeziune socială, pentru a lega de municipiu comunități îndepărtate din Arad.

Această viziune este sintetizată de președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca. El a subliniat în mod constant rolul infrastructurii rutiere în dezvoltarea județului: „Strategia Consiliului Județean Arad este de a crea legături funcționale și sigure între localitățile județului. Drumurile moderne înseamnă mobilitate reală: oamenii pot ajunge mai ușor la locuri de muncă mai bine plătite, firmele au acces la forță de muncă, iar elevii pot ajunge la școli mai bune. Conectivitatea este cheia dezvoltării pe termen lung.”

Anterior modernizării, drumul județean Pâncota-Buteni se afla într-o stare avansată de degradare, cu efecte directe asupra siguranței circulației, confortului rutier și atractivității economice a zonei. Mobilitatea redusă afecta atât populația activă, cât și accesul elevilor la unități de învățământ mai bine dotate din orașe sau din localitățile mai mari. Localnicii își pierduseră speranța că vor putea circula în condiții bune înspre Arad, înspre Drumul Vinului, adică înspre Podgoria Miniș-Măderat sau către stațiunea Moneasa sau înspre Gurahonț.

Totul s-a schimbat odată cu proiectul câștigat și implementat de Consiliul Județean Arad.

Reabilitarea drumului a început la aproximativ 50 de metri de intersecția cu DN79A, în localitatea Buteni, până în orașul Pâncota, traversând localitățile Cuied, Luguzău, Șilindia, Târnova și Măderat.

Au existat și probleme, dar complexitatea lucrării a fost mare, și din cauza lungimii drumului, dar și a amenajărilor suplimentare făcute de Consiliul Județean. Proiectul a fost câștigat de un constructor și preluat ulterior de altul, din cauza problemelor constatate în execuție.

Lucrările au fost realizate pe două tronsoane, cu o lungime totală de 31,2 km.

Pentru că un drum județean nu înseamnă doar calea de rulare din asfalt, au mai fost executate și lucrări executate și siguranța circulației:

*partea carosabilă și acostamentele pe întreaga lungime;

*șanțuri și rigole pentru scurgerea apelor (peste 37 km cumulat);

*au fost amenajate 124 intersecții;

*au fost realizate 196 accese la proprietăți;

*au fost realizate lucrări ample de semnalizare și siguranță: 94 km marcaje longitudinale, amplasate 629 indicatoare rutiere, montate 5.000 m parapete de siguranță tip H1.

Consiliul Județean Arad administrează peste 1.180 de kilometri de drumuri județene. Este o responsabilitate uriașă. În ultimii șase ani, a demarat lucrări de modernizare pe aproximativ 900 de kilometri – un efort fără precedent, care arată că la Consiliul Județean există și viziune, și capacitate de implementare dar și continuitate în politici publice.

„Vreau să subliniez și modul responsabil în care finanțăm aceste investiții. Lucrăm cu proiecte naționale și europene, iar aproximativ 80% din finanțare provine din fonduri europene. Asta înseamnă bani atrași în județ, investiții realizate corect și presiune mai mică pe bugetul local. Astfel, banii economisiți îi putem folosi pentru alte proiecte. Este o dovadă că Aradul știe să fie competitiv și eficient în accesarea fondurilor. Reabilitarea drumului județean Pâncota-Buteni este importantă, dar nu este un caz izolat. Este parte dintr-un program amplu, coerent, prin care modernizăm județul pas cu pas. Vom continua să investim în drumuri, pentru că știm că fără infrastructură nu există dezvoltare”, a concluzionat Iustin Cionca.