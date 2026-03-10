Iustin Cionca: 17 iunie, ziua #LoveArad

Please follow and like us:

Consiliul Județean Arad lansează programul #LoveArad. În acest an va avea loc în data de 17 iunie, în cadrul Zilelor Județului Arad, fiind momentul în care toți cei care au o legătură cu Aradul sau o afecțiune specială pentru acest loc sunt invitați să își exprime, pe rețelele sociale, dragostea pentru județul nostru.

Inițiativa este coordonată de Consiliul Județean Arad, prin structurile sale de comunicare și promovare, și își propune să aducă împreună comunitatea arădeană, de acasă și din diaspora, într-o campanie de promovare a valorilor, locurilor și oamenilor care dau identitate acestui județ. Organizatorii își doresc ca, prin această campanie, mesajele despre Arad să ajungă la cât mai multe persoane, în țară și în lume.

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, îi invită pe toți cei care au o legătură cu Aradul să se alăture acestei inițiative: „Îi invit pe toți arădenii, oriunde s-ar afla, dar și pe toți cei care au descoperit frumusețea acestui județ, să transmită un mesaj despre locul pe care îl numim acasă și să se alăture programului #LoveArad, pe 17 iunie, în cadrul Zilelor Județului Arad. Aradul este un loc al diversității culturale, al tradițiilor și al inițiativelor economice puternice. Este un județ în care oamenii construiesc, creează și dezvoltă o comunitate frumoasă. Sunt convins că foarte mulți dintre cei care trăiesc aici sau care au rădăcini în Arad vor dori să împărtășească cu lumea detalii despre acest loc special.”

Participarea este foarte simplă. Tot ce trebuie să faceți este să folosiți #LoveArad în postările de pe rețelele sociale (Facebook, Instagram, X/Twitter sau TikTok) în data de 17 iunie.

Postările și mesajele pot include:

*Aspecte de la vizite, excursii și experiențe turistice în județul Arad

*Portrete despre oamenii și comunitățile din Arad

*Peisajele, dealurile și Munții Zărandului, Valea Mureșului, Valea Crișurilor, Țara Moților, Podgoria Miniș-Măderat sau Câmpia de Vest

*Imagini despre patrimoniul istoric și arhitectural al Aradului

*Muzica, arta, sportul și viața culturală din județ

*Gastronomia locală și tradițiile comunităților din Arad

*Afacerile locale, investițiile și oportunitățile economice

*Povești personale despre Arad și legătura cu acest loc

Prin #LoveArad, județul Arad devine pentru o zi o poveste spusă de cei care îl cunosc cel mai bine.