Iustin Cionca a semnat certificatul de urbanism pentru sistemul de canalizare din Șicula

Please follow and like us:

Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, a semnat certificatul de urbanism prin care comuna Șicula va beneficia de un sistem de canalizare, de ape uzate și pluvială, însoțit de racordarea cetățenilor la acest sistem și o stație de pompare. Proiectul inițial prevedea și o stație de epurare, dar ulterior a fost modificat, astfel încât comuna Șicula se va racorda la rețeaua de canalizare menajeră din Ineu. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, iar suma întregii investiții se cifrează la aproximativ 10 milioane de lei.

„Avem un principiu administrativ care funcționează și dă rezultate: cooperarea între Consiliul Județean Arad și comunitățile locale. Finanțăm proiecte care vizează administrațiile locale din județ, cofinanțăm alte proiecte și emitem acte care să genereze proiectele locale, așa cum este și acest caz. Comuna Șicula reprezintă o comunitate importantă și, aici, aș adăuga și proiectele noastre, ale Consiliului Județean, de care beneficiază Șicula: drumurile Seleuș-Șicula și, respectiv, Șicula-Gurba-Cermei, la care se adaugă podul peste Crișul Alb, de la intrarea în localitate”, a afirmat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.