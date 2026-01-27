Iustin Cionca: „Aradul va avea un Muzeu Virtual al Marii Uniri! Consiliul Județean face primii pași pentru realizarea proiectului la sediul fostului Comitat”

Please follow and like us:

Consiliul Județean Arad, în parteneriat cu Complexul Muzeal Arad, începe demersurile pentru înființarea Muzeului Virtual al Marii Uniri din 1918. Acesta va fi găzduit într-un spațiu emblematic: demisolul clădirii fostului Comitat al Aradului, situat pe Bulevardul Revoluției nr. 81. Proiectul vizează crearea unui spațiu multimedia și interactiv de ultimă generație, care să pună în valoare rolul crucial pe care Aradul l-a jucat în procesul istoric de înfăptuire a României Mari la finalul Primului Război Mondial. Prin tehnologii digitale moderne, vizitatorii vor putea explora documente, mărturii și momente cheie ale anului 1918, într-o experiență unică.

În acest sens, în urma solicitării transmise de Complexul Muzeal Arad, Consiliul Județean Arad va propune consilierilor județeni spre aprobare constituirea dreptului de administrare în favoarea Complexului Muzeal Arad asupra unei suprafețe de 638,85 mp, situată la demisolul imobilului de pe Bulevardul Revoluției nr. 81 și modificarea contractului de administrare existent, pentru a include noile spații necesare desfășurării activităților muzeale specifice. Finalizarea procedurilor de transfer, predarea-primirea spațiilor urmează să se realizeze pe bază de protocol în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii.

„Prin acest muzeu, dorim să readucem în atenția publicului, în special a tinerelor generații, importanța strategică a Aradului ca adevărată capitală a Marii Uniri. Investiția în spațiile de la demisolul clădirii administrative va transforma un imobil de patrimoniu într-un punct de atracție turistică și educațională modern”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.