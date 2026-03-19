Iustin Cionca: „Avem lucrări în desfășurare pe DJ 709, între Cermei și limita cu județul Bihor”

Consiliul Județean Arad anunță că lucrările de modernizare pe drumul județean 709, pe tronsonul cuprins între comuna Cermei și limita cu județul Bihor, pe o distanță de 15,9 kilometri, sunt în faza intervenției asupra fundației drumului.

În această etapă, lucrările vizează refacerea fundației drumului, o intervenție esențială pentru asigurarea durabilității și siguranței circulației pe termen lung. Lucrările includ operațiuni complexe de stabilizare a terenului, pregătirea terasamentului și refacerea structurii rutiere, etape care stau la baza unei infrastructuri moderne și rezistente în timp.

„Este o investiție serioasă, care va aduce și acest drum județean la standarde moderne și va asigura condiții de trafic sigure pentru locuitorii din zonă și pentru toți cei care tranzitează această rută”, a declarat președintele Consiliului Județean Arad.

Investiția este realizată din fonduri europene, prin Programul Regional Vest 2021–2027, în cadrul Intervenției Regionale 5.1.A – Drumuri județene, și face parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a infrastructurii rutiere din nordul județului Arad.

„Acest proiect este parte din strategia noastră de a dezvolta rețeaua de drumuri județene cu ajutorul fondurilor europene. Investim în drumuri să sprijinim dezvoltarea economică și creșterea calitatea vieții în județ”, a mai subliniat președintele Consiliului Județean Arad.

Consiliul Județean Arad va continua să monitorizeze atent execuția lucrărilor, astfel încât acestea să fie realizate la standardele de calitate dorite și în termenele stabilite.