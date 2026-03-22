Iustin Cionca: „Investiție europeană pentru diagnosticul precoce al cancerului de prostată, la Arad”

Consiliul Județean Arad continuă modernizarea sistemului medical arădean prin dotarea Secției Clinice Urologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad cu un echipament de înaltă performanță, esențial pentru diagnosticul rapid și eficient al afecțiunilor oncologice urologice, în special al cancerului de prostată.

Este vorba despre un sistem de micro-ultrasunete de înaltă rezoluție, la o frecvență de 29 MHz, în valoare de 1,4 milioane de lei, care a fost cumpărat de Consiliul Județean din fonduri europene, în cadrul proiectului Interreg DENIM – „Dezvoltarea rețelei de îmbunătățire a stării de sănătate a populației”, România–Ungaria. Proiectul prevede dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad cu cinci echipamente medicale destinate prevenirii, monitorizării, diagnosticului și tratamentului pacienților oncologici.

„Acest echipament de ultimă generație, destinat Secției Clinice Urologie, este extrem de important pentru depistarea precoce a cancerului de prostată și a altor afecțiuni oncologice de natură urologică. Mă bucur că putem dota și Urologia, o secție cu angajați foarte inimoși și pricepuți. La Consiliul Județean muncim ca pacienții din Arad să aibă acces la investigații moderne, precise, fără să fie nevoiți să plece în alte centre medicale”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

„Acum lucrăm la punerea în funcțiune a acestui echipament, deosebit de important pentru dezvoltarea serviciilor medicale urologice. Practic, este un sistem performant care ne permite să vizualizăm cele mai mici detalii sau formațiuni tumorale și să efectuăm puncții precise din țesutul suspect. Acest sistem reprezintă un punct de referință în inovația medicală, propulsând domeniul diagnosticării și monitorizării într-o eră nouă, mult mai avansată. Datorită acurateții și rezoluției înalte, poate reduce timpul necesar pentru diagnosticare. Acest lucru nu numai că poate economisi timp prețios în situații critice, dar conduce și la reducerea costurilor asociate cu procesele de diagnosticare de lungă durată”, a precizat dr. Horia Mureșanu, medicul șef al Secției Clinice Urologie.

La frecvența de 29 MHz, sistemul poate genera imagini de o rezoluție foarte înaltă, facilitând identificarea formațiunilor de mici dimensiuni și a detaliilor fine care, în mod obișnuit, sunt dificil de observat. Această performanță contribuie semnificativ la diagnosticarea precoce a afecțiunilor oncologice, oferind medicilor un instrument modern și precis pentru evaluarea și monitorizarea pacienților.

Prin această nouă investiție, Consiliul Județean Arad își reafirmă angajamentul de a susține dezvoltarea Spitalului Județean și de a crea condiții tot mai bune pentru un act medical performant, în beneficiul arădenilor.