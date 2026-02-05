Iustin Cionca: „Până în 15 martie așteptăm proiectul tehnic la secția de Paliative la Căpâlnaș”

Please follow and like us:

Ne aflăm în etapa de organizare pentru finalizarea Proiectului tehnic aferent secției de Psihiatrie și Îngrijiri Paliative din Căpâlnaș (comuna Birchiș), în cadrul proiectului „Îngrijire cu suflet – Dezvoltarea serviciilor de paliație la Spitalul de Psihiatrie și Îngrijiri Paliative Căpâlnaș, județul Arad”.

În prezent, trei echipe colaborează pentru implementarea cu succes a acestui demers: Consiliul Județean Arad, Spitalul de Psihiatrie și Îngrijiri Paliative Căpâlnaș și echipa de proiectare. Termenul limită pentru finalizarea proiectului tehnic este 15 martie.

În cadrul ședinței de astăzi, organizată la Consiliul Județean, am analizat aspecte tehnice, precum și elemente ce țin de comunicarea și coordonarea dintre cele trei echipe. Totodată, am stabilit un calendar clar pentru centralizarea documentației și am definit pașii necesari pentru finalizarea Proiectului tehnic.

„Am încredere în reușita acestui proiect, care include și componenta de amenajare peisagistică a spațiilor din jurul spitalului, menită să creeze un ambient cât mai liniștitor și prietenos pentru pacienții internați la Căpâlnaș”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.