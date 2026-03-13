Iustin Cionca: „Se toarnă asfalt pe DJ 794, la Vânători”

Please follow and like us:

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a declarat la ședința de joi a Consiliului Județean, că vremea frumoasă a permis reluarea lucrărilor în infrastructura rutieră, în cadrul programului amplu de modernizare a drumurilor din nordul județului. În aceste zile, echipele de lucru continuă turnarea asfaltului pe drumul județean DJ 794, în localitatea Vânători.

Lucrările pe acest sector traversează localitățile Mișca, Vânători, Satu Nou și Apateu, iar punctul final al modernizării este la Berechiu, la intersecția cu DJ 709 (km 70+700). Tronsonul are o lungime totală de 20 de kilometri și face parte din proiectul Consiliului Județean Arad de modernizare a rețelei rutiere din nordul județului, proiect care urmărește îmbunătățirea conectivității cu județul Bihor și creșterea siguranței în trafic.