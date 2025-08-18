Ultimele știri

Jandarmii arădeni au prins o tânără cu droguri de mare risc în zona Subcetate

În noaptea de 17 august, în jurul orei 02:30, subunitatea de intervenție din cadrul Detașamentului 1 Mobil al Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad, aflată în zona de patrulare din Subcetate, în apropierea Patinuarului din municipiul Arad, a observat o femeie și un bărbat care au adoptat un comportament suspect, încercând să evite echipajul.
Jandarmii au procedat la interceptarea și legitimarea persoanelor, constatând că femeia, în vârstă de aproximativ 25 de ani, încerca să ascundă o borsetă. În urma percheziției corporale, s-a constatat că aceasta deținea substanțe susceptibile a fi droguri de mare risc.
Au fost întocmite actele de constatare a infracțiunii, iar organele competente vor continua cercetările conform prevederilor legale.

