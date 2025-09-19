Județul Arad este promovat la Budapesta

Please follow and like us:

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică al Județului Arad și Complexul Muzeal Arad promovează potențialul turistic al județului Arad. Produse tradiționale precum Pita de Pecica și Salamul de Nădlac au o expunere internațională în cadrul celui mai mare eveniment agro-economic din Ungaria, a 82-a Expoziție și Târg Național de Agricultură și Industrie Alimentară (OMÉK), care are loc la Budapesta, în perioada 18–21 septembrie 2025.

Expoziția este cel mai important eveniment agro-economic al Ungariei, cu o tradiție de peste 150 de ani, care la ediția anterioară a atras peste 50.000 de vizitatori.

„Ne dorim promovarea valorilor Aradului prin toate mijloacele pe care le avem la dispoziție. La Budapesta, prin expunerea produselor tradiționale, dar și a ofertei turistice, dorim să promovăm la nivel internațional potențialul județului nostru, să definim Aradul ca destinație turistică. Mulțumim Asociației Pro Agricultura pentru invitație și pentru găzduirea în spațiul personalizat special pentru promovare!”, a afirmat Péró Tamás, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad.