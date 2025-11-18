Lora și Randi vor cânta la deschiderea Târgului de Crăciun de la Arad, ediția 2025

Please follow and like us:

Târgul de Crăciun de la Arad, ediția 2025 se va deschide sâmbătă, 22 noiembrie iar seara este programat un concert de muzică ușoară.

Pe scenă vor urca Lora&Band și Randi iar în deschidere vor evolua arădenii de la French și Nova Band.

Concertul va începe la ora 19.00, însă comercianții care au închiriat spații la târg vor fi prezenți în zonă de la ora 14.00 cu produse culinare diverse, vin fiert, dulciuri, cadouri, jucării, produse hand-made, decorațiuni, produse artizanale.

De asemenea, duminică de la ora 19.00 va avea loc un concert de muzică ușoară cu: Fantasia, Young Blood, Next Page și Acoustrip.

Târgul de Crăciun va putea fi vizitat, zilnic între orele 14.00 – 22.00.

În fiecare sfârșit de săptămână, de vineri până duminică, de la ora 18.00, vor fi programe artistice, colinde și cântece specifice sărbătorilor de iarnă.

Târgul de Crăciun de la Arad, ediția 2025 va avea patru zone de interes, care vor fi special amenajate pentru acest eveniment: Piața Catedralei, Parcul Reconcilierii, Piața „Avram Iancu“ și platoul din fața Palatului Administrativ.

Târgul va funcționa în perioada 22 noiembrie 2025 – 11 ianuarie 2026.

***

Laura Petrescu, cunoscută sub numele de scenă Lora, este o cântăreață de muzică pop, cu influențe latino, folclorice, orientale și slave, actriță și fotomodel.

Lora a devenit cunoscută în România odată cu participarea la concursul Star Factory.

Mai multe dintre piesele sale au ocupat primele locuri în preferințele ascultătorilor radio.

Andrei Ropcea, cunoscut sub numele de scenă Randi, este un cântăreț și producător muzical român. Artistul a atins culmile celebrității alături de Marius Moga cu trupa Morandi, fiind unul dintre cei mai longevivi artiști de pe piața muzicală românească.

De-a lungul anilor, Randi a acumulat o mulțime de premii naționale și internationale în calitate de solist al trupei.