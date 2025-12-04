Lucrări importante la canalizarea din cartierul Micălaca

Please follow and like us:

Compania de Apă a început ample lucrări de reabilitare a rețelei de canalizare pe str. Păstorului, în municipiul Arad. Proiectul presupune înlocuirea conductei existente din beton, cu diametrul de 400 mm, cu o conductă nouă din material ceramic, având diametrul de 600 mm, pe o lungime totală de 1.500 metri.

Lucrarea este cuprinsă în strategia de dezvoltare și modernizare a canalizării în municipiul Arad, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean. Compania de Apă realizează investiții importante în județ, dar o componentă consistentă a investițiilor se îndreaptă către municipiul Arad, spune președintele Iustin Cionca.

„Prin lucrările de pe strada Păstorului se reabilitează colectorul principal de canalizare, parte esențială a sistemului de preluare a apelor uzate din zonă și recordurile. Lucrarea este importantă pentru că toate străzile adiacente deversează în această rețea de canalizare, de la str. Șiriei până la pasajul Micălaca, de la Sala Polivalentă”, a declarat Vasile Borha, directorul general al Companiei de Apă Arad.