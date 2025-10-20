Mai multe primării din județul Arad cer eșalonarea datoriilor către ANAF

Please follow and like us:

Mai multe primării din județul Arad aflate pe lista datornicilor publicată de ANAF intenționează să solicite eșalonarea plății datoriilor, pe motiv că nu dispun de fonduri suficiente în bugetele locale pentru achitarea integrală a acestora. În același timp, două administrații locale figurează eronat pe listă, deoarece și-au plătit restanțele încă din luna septembrie.

Conform datelor ANAF, nouă instituții publice din județul Arad, dintre care șase primării, înregistrează datorii cumulate de 1.987.384 de lei.

Pe lista datornicilor se află și Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, cu o datorie de 2.196.929 de lei. Reprezentanții instituției au precizat însă că suma a fost plătită la 12 septembrie.

„Lunar achităm 12,7 milioane de lei contribuții la bugetul de stat. Restanța din 31 august a apărut deoarece nu primisem încă de la Casa de Asigurări de Sănătate 6 milioane de lei, aferente concediilor medicale. Cheltuielile cu salariile reprezintă sub 70% din buget, iar restul trebuie atent gestionat pentru medicamente, consumabile și utilități. Uneori, apar întârzieri în plata dărilor către stat”, se arată în răspunsul transmis de SCJU Arad.

Pe lista ANAF mai figurează Spitalul Orășenesc Ineu, cu o datorie de 1.526.848 de lei, și Clubul Sportiv „Unirea” Sântana, cu 71.097 de lei.

ANAF a transmis că toate instituțiile publice cu datorii fiscale neachitate până la 31 august 2025 trebuie să le plătească, urmând ca, începând cu luna noiembrie, să fie trimise notificări oficiale.

Instituția a avertizat, printr-un comunicat, că neachitarea restanțelor va atrage măsuri legale pentru recuperarea sumelor datorate bugetului de stat.