Micile baschetbaliste de la CSS Gloria FCC UAV au avut turneu la Sibiu

În perioada 31 ianuarie – 1 februarie, baschetbalistele CSS ”Gloria” FCC UAV Arad s-au deplasat la Sibiu pentru meciurile turneului 4 din cadrul Campionatului Național de baschet feminin, categoria sub 13 ani. În primul meci desfășurat sâmbătă, arădencele s-au văzut depășite pe final de liderul grupei A, ACS Napoca Baschet School Cluj-Napoca, scor 51-47, după ce la intrarea în ultimul minut de joc scorul a fost egal. În cel de-al doilea joc disputat la Sibiu, într-o partidă controlată în totalitate, CSS ”Gloria” FCC UAV Arad a învins ACS Wild Cats Baia Mare cu scorul de 81-30.

„Le felicit pe fetele mele, care au făcut meciuri bune și am fost foarte aproape să ne întoarcem cu două victorii. Jucătoarele se îndreaptă spre ceea ce le cer și s-a văzut un progres față de turneul de la Arad, dar mai avem de lucrat la faza de apărare și la scăderea procentajului de aruncări ratate. Chiar dacă am pierdut în fața liderului grupei în prima zi a turneului, am făcut-o pe final de joc la mare luptă. Ne vom pregăti în continuare cât mai bine pentru a ne crește nivelul de joc în meciuri cu echipe bune ale acestei competiții și ne dorim să facem față cât mai bine în cadrul viitoarelor turnee și mai ales la fazele superioare”, a fost mesajul Cristinei Tămaș, care s-a bazat la acest turneu pe Gavrilaș Mara, Bondor Andra, Pașcalău Tania, Demean Elisa, Kaposta Beatrix, Ali Tolmbaye Karla, Ali Tolmbaye Kim, Sima Ambra, Lile Nicole, Urban Ivona, Olar Alia, Bugari Milena, Timiș Giulia și Gherman Ariel.