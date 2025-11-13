Mihaela Panait a contribuit la victoria naționalei de baschet, în preliminariile EURO 2027

Please follow and like us:

Naționala feminină de baschet a României a început bine campania de calificare pentru FIBA Women’s EuroBasket 2027. Tricolorele pregătite de Cătălin Tănase s-au impus la Limassol, împotriva reprezentativei Ciprului, scor 75-62 (20-14, 22-17, 11-10, 22-21). România a dominat și a condus ostilitățile din primul până în ultimul minut. FCC UAV Arad o are la lotul național doar pe Mihaela Panait, care a jucat puțin peste 13 minute, contribuind la succesul „tricolorelor” cu două puncte, două recuperări și o pasă decisivă.

Celelalte puncte ale României au fost reușite de: Vîrjoghe 12, Armanu 11, Cătinean 10, Irimia 10, Bobar 9, Nan 8, Ivan 5, Manea 4, Orban 2 și Velcea 2. La gazde a jucat și Veatriki Akathiotou, fostul conducător al FCC UAV Arad, a doua cea mai bună marcatoare pentru naționala sa, cu 13 puncte. Următorul meci al „tricolorelor” va avea loc sâmbătă, ora 19, în Polonia, unde România va avea un meci mult mai greu.