Mihai Fifor: ”Cu 76% procente de neîncredere, te pregătești de plecare”

”Când 76% dintre români îți spun că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 73% declară că nu mai au nicio încredere în tine, nu te mai pregătești de „încă o asumare”. Te pregătești de plecare. Pentru că de încă o nenorocire nu mai e loc. Într-o țară normală, îți faci bagajele și te duci acasă. Atât” a declarat liderul PSD Arad, Mihai Fifor.

”Dar România de azi nu mai e o țară normală, din păcate. O spun românii cărora le-a ajuns apa la gură. Este o țară capturată de cineva care sigur nu se topește de dragul românilor și care a decis, în numele unor „reforme” pe care nimeni altcineva în afară de el nu le vede, să pună economia la pământ, să-i sărăcească și să-i umilească pe români deliberat.