Modificări de circulație pe drumul Arad – Timișoara, în zona noilor sensuri giratorii de pe DN 69

În cadrul proiectului de amenajare a noului drum de legătură dintre Timișoara și autostrada A1, au fost finalizate două noi sensuri giratorii pe drumul național DN 69. Ca urmare, circulația rutieră pe direcția Timișoara – Arad, dar și către DJ 692, dinspre Timișoara spre Sânandrei, se desfășoară cu modificări.

Autoritățile recomandă participanților la trafic să acorde atenție sporită semnalizării rutiere și să respecte indicatoarele și regulile de circulație, întrucât traseele și regimul benzilor sunt diferite față de configurația anterioară.

Astfel, pe direcția Timișoara – Orțișoara – Arad, pe DN 69, șoferii vor urca pe pasajul care traversează DN 69A și vor ieși în sensul giratoriu nord, spre Orțișoara sau Arad.

Pe direcția Arad – Timișoara, traficul se va desfășura prin cele două sensuri giratorii nou create, breteaua spre Timișoara fiind accesibilă la a treia ieșire.

Pentru direcția Timișoara – Sânandrei, șoferii vor urca pe pasajul care traversează DN 69A și vor ieși în sensul giratoriu nord, după care se vor întoarce către Timișoara, pe DN 69, iar în sensul giratoriu sud vor urma prima ieșire spre DJ 692.

În sens invers, pe direcția Sânandrei – Timișoara, conducătorii auto vor folosi sensul giratoriu sud, cu acces pe a treia bretea.

De asemenea, breteaua a doua de ieșire din sensul giratoriu sud este destinată exclusiv accesului către platforma industrială, printr-un drum colector, fără ieșire directă în DN 69 pe direcția Timișoara. Prin urmare, șoferii care se deplasează către Timișoara trebuie să folosească doar a treia ieșire din sensul giratoriu sud.

Noile amenajări fac parte dintr-un proiect amplu de modernizare a infrastructurii rutiere, care are ca scop fluidizarea traficului între municipiile Timișoara și Arad și îmbunătățirea conexiunii cu autostrada A1.