Noaptea Albă a Galeriilor 2025 ajunge și la Arad

Please follow and like us:

Între 3 și 5 octombrie, Aradul se alătură celor 16 orașe din țară care găzduiesc Noaptea Albă a Galeriilor (NAG 2025), cel mai amplu eveniment dedicat artei contemporane din România.

Pentru trei nopți, peste 200 de proiecte vor fi puse pe harta culturală a țării, în galerii, spații alternative, hub-uri creative și ateliere de creație din București, Alba Iulia, Arad, Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Galați, Hunedoara, Iași, Mediaș, Râmnicu Vâlcea, Reșița, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Târgu Mureș, Timișoara și Valea Jiului (Petrila și Petroșani).

Programul oficial de vizitare este stabilit între orele 18:00 – 00:00 în zilele de 3 și 4 octombrie, iar pe 5 octombrie, între 16:00 – 22:00. Accesul publicului este gratuit. Detalii despre programul fiecărui oraș, inclusiv al Aradului, pot fi găsite pe site-ul oficial www.noapteagaleriilor.ro, precum și pe paginile de Facebook și Instagram dedicate evenimentului.

Ediția din acest an aduce în prim-plan expoziția Focus NAG București – „24 Hour Party People / 2000–2020”, găzduită la Rezidența9, o incursiune vizuală și afectivă în universul celor care au modelat scena culturală bucureșteană în ultimele două decenii.

„Proiectul nu invită la răsfoirea nostalgică a unui album de amintiri, ci este un exercițiu vizual care să ne reamintească tuturor că vremurile bune trec, dar și cele rele. Este o formă alternativă de re-enactment a unor momente trăite, când ziua și noaptea erau un loop etern de evenimente, când nu eram singuri niciodată”, declară Suzana Dan, fondatoare NAG.

La rândul său, co-curatorul Mircea Topoleanu subliniază: „O să fie o expoziție ca un film documentar, montat din footage luat de la personajele principale, care urmărește corpul comun pe care-l locuiam atunci împreună”.