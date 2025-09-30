O camionetă care transporta trei autoturisme s-a făcut scrum, pe autostrada A1, în apropiere de Pecica

Please follow and like us:

În data de 30 septembrie 2025, în jurul orei 01:00, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o camionetă care transporta trei autoturisme, pe autostrada A1, în apropierea localității Pecica.

Pentru misiune, au fost alocate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului Arad, cu o autospecială de stingere.

La sosirea echipajului de intervenție, incendiul se manifesta prin ardere generalizată la camioneta care se afla parcată. Incendiul a fost lichidat prompt, cele trei autoturisme fiind protejate de flăcări.

Camioneta a fost afectată în totalitate, iar cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind efectul termic.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime.