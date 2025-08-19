O sută de tone de deșeuri au fost descoperite la o societate comercială din Vărădia de Mureș

Please follow and like us:

La data de 18 august a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat un control la o societate comercială din Vărădia de Mureș, pentru a verifica modul de depozitare și păstrare a deșeurilor periculoase.

În urma controlului au fost descoperite aproximativ 100.000 de kilograme de deșeuri metalice și electrice, anvelope uzate și materiale chimice degradate și impregnate cu substanțe periculoase, care ar fi fost depozitate direct pe sol, fără a fi luate măsurile minime de protejare a mediului.

Întreaga cantitate a fost indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor, într-un dosar penal, întocmit pentru poluarea prin evacuare, în atmosferă sau în sol, a unor deșeuri sau substanțe periculoase și neluarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri.