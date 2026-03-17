Opt asocieri de constructori au depus oferte pentru construirea Complexului Matern-Pediatrie din Arad!

Consiliul Județean Arad a înregistrat un interes major din partea mediului de afaceri pentru una dintre cele mai importante investiții în infrastructura medicală din județ. Opt asocieri de constructori (o asociere cuprinde mai multe firme, în unele cazuri chiar câte 5-6) au depus oferte pentru construirea Complexului Matern-Pediatrie din Arad, un proiect care va transforma radical modul în care sunt oferite serviciile medicale pentru copii și mame în sistemul public de sănătate.

„Valoarea estimată a investiției, înainte de organizarea licitației, este de 436 de milioane de lei, iar noul complex medical va reuni sub același acoperiș toate specializările dedicate copiilor, asigurând astfel o abordare integrată a actului medical pediatric. Construirea Complexului Matern-Pediatrie reprezintă un pas decisiv în dezvoltarea sistemului medical arădean și în asigurarea unor servicii medicale de calitate pentru mame și copii. Intrăm într-o altă etapă în investițiile în sistemul de sănătate publică din Arad, odată ce vom începe construirea acestui spital. Avem o clauză suspensivă, asta înseamnă că vom da ordinul de începere a lucrărilor atunci când identificăm o sursă de finanțare, dar lucrăm la asta pe mai multe planuri, și nu doar prin proiecte, ci și printr-un posibil credit bancar din care să putem începe lucrarea”, a declarat Sergiu Bîlcea, vicepreședintele Consiliului Județean Arad.

Procesul de selecție a constructorului nu va fi bazat exclusiv pe prețul ofertat, deci nu va fi declarată implicit câștigătoare oferta cea mai mică. În conformitate cu criteriile stabilite în procedura de achiziție, prețul reprezintă 70% din punctaj, restul fiind acordat pentru criterii care țin de calitatea soluțiilor tehnice și de capacitatea de realizare a proiectului. Astfel, Consiliul Județean Arad urmărește nu doar o ofertă competitivă financiar, ci și garanția unei execuții de înaltă calitate pentru această investiție strategică.

Noul Complex Matern-Pediatrie va înlocui actualul spital Matern, o clădire construită în urmă cu mai bine de o sută de ani (cu excepția unei secții ridicate în perioada comunistă). În timp, această clădire a devenit improprie pentru modernizări majore, mai ales în contextul în care imobilul a fost revendicat de Comunitatea Evreilor din România, situație care a limitat posibilitatea realizării unor investiții necesare.

Prin noua investiție, Consiliul Județean Arad își propune să creeze o infrastructură medicală modernă, adaptată standardelor actuale din domeniul sănătății și nevoilor pacienților din regiune, nu doar din județ.

Consiliul Județean are la dispoziție 60 de zile pentru evaluarea ofertelor. Această perioadă poate fi însă prelungită, în funcție de complexitatea ofertelor.