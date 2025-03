OSCAR 2025: Lista completă a câștigătorilor

Please follow and like us:

Lista completă a trofeelor atribuite în cadrul celor 23 de categorii de premii care au fost decernate duminică seară la gala Oscar 2025.

Premiile Oscar sunt atribuite în fiecare an în baza voturilor exprimate de cei aproximativ 10.000 de membri ai Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences – AMPAS).

Cea de-a 97-a gală de decernare a premiilor Oscar s-a desfășurat la Dolby Theatre din Los Angeles. Gazda evenimentului a fost prezentatorul de televiziune Conan O’Brien.

Gala a fost transmisă în direct în Statele Unite de postul de televiziune ABC și pe platforma de streaming Hulu. Evenimentul a fost difuzat în peste 200 de țări și teritorii din întreaga lume.

Prezentăm mai jos lista completă a premiilor decernate la gala Oscar 2025:

Cel mai bun film: ‘Anora’

Cea mai bună regie: Sean Baker (‘Anora’)

Cel mai bun actor în rol principal: Adrien Brody (‘The Brutalist’)

Cea mai bună actriță în rol principal: Mikey Madison (‘Anora’)

Cel mai bun actor în rol secundar: Kieran Culkin (‘A Real Pain’)

Cea mai bună actriță în rol secundar: Zoe Saldana (‘Emilia Perez’)

Cel mai bun lungmetraj internațional: ‘I’m Still Here’ (Brazilia)

Cel mai bun lungmetraj de animație: ‘Flow’

Cea mai bună scenografie: ‘Wicked’

Cel mai bun scenariu adaptat: ‘Conclave’

Cel mai bun scenariu original: ‘Anora’

Cea mai bună imagine: ‘The Brutalist’

Cel mai bun montaj: ‘Anora’

Cea mai bună coloană sonoră: ‘The Brutalist’

Cel mai bun cântec original: ‘El Mal’ (interpretat de Zoe Saldana și Karla Sofia Gascon pentru filmul ‘Emilia Perez’)

Cel mai bun sunet: ‘Dune: Part Two’

Cele mai bune efecte vizuale: ‘Dune: Part Two’

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: ‘The Substance’

Cele mai bune costume: ‘Wicked’

Cel mai bun scurtmetraj animat: ‘In the Shadow of the Cypress’

Cel mai bun scurtmetraj de ficțiune: ‘I’m Not a Robot’

Cel mai bun lungmetraj documentar: ‘No Other Land’

Cel mai bun scurtmetraj documentar: ‘The Only Girl in the Orchestra’.

Sursa: agerpres.ro