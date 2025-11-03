Percheziție la Mâsca: peste 450 de produse contrafăcute, în valoare de 90.000 de lei, ridicate de polițiști

Please follow and like us:

În data de 03.11.2025, organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Arad-Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în localitatea Mâsca, com. Șiria, județul Arad, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, faptă prev. de art. 102 alin. 1 lit. b) din Legea 84/1998 rep.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că într-un imobil din localitatea Mâsca, com. Șiria, jud. Arad, sunt deținute și comercializate produse de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii contrafăcute, purtătoare de marcă înregistrată sau similară cu o marcă înregistrată.

În urma efectuării percheziției domiciliare, de la imobilul indicat, au fost identificate și ridicate în vederea confiscării speciale, un număr de 454 de produse purtătoare de marcă înregistrată sau similară cu o marcă înregistrată, constând în articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, în valoare totală de aproximativ 90.800 lei.