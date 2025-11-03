Percheziții în Arad și Hunedoara: zece bărbați, reținuți pentru furt de combustibil în valoare de 200.000 de lei

Please follow and like us:

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Arad au efectuat, la data de 2 noiembrie 2025, zece percheziții domiciliare în județele Arad și Hunedoara, în cadrul unui dosar penal ce vizează sustragerea de combustibil dintr-un depozit din municipiul Arad. Perchezițiile s-au desfășurat în opt locații din județul Hunedoara și două din județul Arad, la imobilele unor persoane cu vârste cuprinse între 25 și 50 de ani.

Din cercetări a reieșit că, în perioada iulie–noiembrie a.c., mai mulți bărbați, angajați ca șoferi ai unei firme de transport de combustibil, ar fi sustras benzină și motorină dintr-un depozit din Arad. Pe traseul de deplasare către punctele de livrare, aceștia ar fi distribuit o parte din combustibilul furat altor persoane, în vederea comercializării către terți.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat aproximativ 2.800 de litri de combustibil, dispozitive de transfer și sisteme de fraudare a debitmetrelor, precum și sume de bani – 45.000 de lei și 3.000 de euro.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 200.000 de lei.

Cei zece bărbați implicați în activitate infracțională au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru furt calificat în formă continuată și complicitate la furt calificat în formă continuată.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, în vederea documentării întregii activități infracționale și identificării tuturor persoanelor implicate.