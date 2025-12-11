Pericol public la Ineu: apă netratată introdusă în rețeaua orașului

Please follow and like us:

Compania de Apă Arad S.A. informează utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare că au fost identificate multe situații, ultima descoperită recent în orașul Ineu, în care foraje private au fost conectate la instalațiile interioare alimentate din rețeaua publică de apă potabilă. O astfel de practică este ilegală și constituie infractiune deoarece duce la poluarea gravă a sistemelor de alimentare cu apă, afectând calitatea apei pentru întreaga comunitate și punând în pericol sănătatea publică.

Apa provenită din forajele private nu este tratată și nu este potabilizată iar atunci când intră în amestec cu apa potabilă din sistemul public de alimentare cu apă ajunge să contamineze întreaga rețea de distribuție și potabilitatea apei furnizată utilizatorilor. Consecințele sunt grave, pentru că o singură legătură neautorizată poate afecta apa de pe toată conducta de alimentare.

Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, persoane fizice sau juridice, care dețin foraje sunt avertizați să nu le conecteze în niciun fel la instalațiile interioare de alimentate cu apă potabilă. Dacă există astfel de legături, aceastea trebuie de urgență întrerupte, iar Compania de Apă Arad trebuie anunțată pentru a se putea lua măsuri de reducere a poluării și a efectelor acesteia. Orice modificare a instalațiilor interioare de alimentare cu apă potabilă trebuie făcută doar cu avizul tehnic dat de operator și doar de personal autorizat. Orice intervenție neautorizată asupra instalațiilor/sistemelor de alimentare cu apă de natură a pune în pericol sănătatea publică constituie infracțiune.

În orașul Ineu, s-a constatat că un agent economic din localitate își conectase forajul propriu la instalația interioară de alimentare cu apă legată la rețeaua publică, prin această legătură fiind introdusă apă brută, netratată și nepotabilizată în sistemul public de alimentare cu apă potabilă, astfel că sănătatea publică a întregii comunități a fost pusă în pericol.