Permis de conducere fals, descoperit de polițiștii de frontieră la Nădlac

O patrulă a Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac a descoperit un permis de conducere fals la un control de rutină efectuat pe 24 noiembrie 2025, pe căile de comunicații din apropierea frontierei cu Ungaria.

Polițiștii au oprit un autoturism înmatriculat în Ungaria, aflat la volanul căruia se afla un cetățean român de 38 de ani. Bărbatul a prezentat documentele de identitate și un permis de conducere ce purta însemnele autorităților ungare.

În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că permisul nu îndeplinește condițiile de formă și fond ale unui document autentic, stabilind că este fals. Mai mult, în cadrul cercetărilor s-a stabilit că bărbatul nu deține, în realitate, permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Șoferul este acum cercetat pentru uz de fals și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, iar la finalizarea investigațiilor urmează să fie luate măsurile legale corespunzătoare.