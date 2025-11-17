Pestă porcină confirmată la o fermă din Olari: mii de porci ar putea fi sacrificați

Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat într-o fermă cu aproximativ 6.000 de porci din comuna arădeană Olari, iar autoritățile au început luni uciderea preventivă a celor 700 de animale aflate în sectorul unde a fost depistat virusul. Dacă boala se va extinde, alți 5.200 de porci ar putea fi sacrificați în zilele următoare.

Directorul DSVSA Arad, Marcel Roșu, a precizat că ferma este împărțită în două zone distincte, iar focarul a fost confirmat într-una dintre acestea.

„Este necesară uciderea acestor porci din partea afectată a fermei. Astăzi începe operațiunea. Animalele vor fi îngropate, pentru că în România nu există capacitatea de a incinera sute de animale într-un timp scurt. A fost identificat un teren în apropiere, care îndeplinește toate condițiile pentru îngropare în siguranță”, a declarat șeful DSVSA Arad.

Autoritățile avertizează că, în cazul în care virusul va fi depistat și în zona neafectată a fermei, toți cei peste 5.000 de porci rămași vor fi sacrificați preventiv.

Centrul Local de Combatere a Bolilor Arad a instituit o zonă de protecție de 3 kilometri în jurul focarului, care include localitățile Olari și Sintea Mică, precum și o zonă de supraveghere de 10 kilometri, în care intră Nădab, Zărand, Cintei, Țipar, Sântana, Caporal Alexa și Șimand.

În prezent, în județul Arad sunt active patru focare de pestă porcină africană, celelalte trei fiind înregistrate în gospodării din Șiclău, Nădlac și municipiul Arad. Primul focar a apărut la începutul lunii octombrie.

Județul Arad are în total 22 de ferme comerciale de porci, cu peste 60.000 de animale, iar autoritățile sanitare veterinare monitorizează situația pentru a preveni extinderea bolii.