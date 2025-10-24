Peste 270 de copii s-au repatriat cu familiile și au cerut să fie înscriși la școli din județul Arad

Please follow and like us:

Peste 270 de copii români care au studiat în ultimii ani în străinătate, unde au stat cu părinții aflați la muncă, s-au repatriat de la începutul acestui an și s-au înscris la școli din județul Arad, zilnic fiind înregistrate astfel de cereri de echivalare a studiilor.

Inspectorul școlar general din Arad, Marius Gondor, a declarat joi, pentru AGERPRES, că majoritatea cererilor de echivalare a studiilor vin de la copii care au studiat în țări membre ale Uniunii Europene, astfel că au fost soluționate la nivel local.

În cazul a 36 de cereri, elevii au venit din afara UE și dosarele sunt soluționate la Ministerul Educației.

”Cei mai mulți sunt copii care au făcut diferite forme de învățământ în țări europene, majoritatea fiind veniți din Germania, Spania și Italia. Ei au nevoie de echivalarea studiilor pentru a se înscrie în școlile din România, însă unii nu au niciun document care să ateste nivelul de pregătire. În aceste cazuri, echivalarea se face prin testarea cunoștințelor, pentru a putea ști în ce an de studii îi înscriem. De exemplu, dacă părinții afirmă că au făcut cinci clase, dar nu trec testul, vor fi înscriși în clasa a IV-a, tot în urma examinării cunoștințelor”, a explicat inspectorul școlar general.

Unii dintre copiii repatriați au dificultăți în a vorbi limba română la școală, însă profesorii îi ajută să le depășească și să se integreze.

Din septembrie, în medie patru cereri sunt depuse zilnic la ISJ Arad pentru echivalarea studiilor.

De la începutul anului, 277 de cereri au fost înregistrate.

În județul Arad sunt înregistrați aproximativ 70.600 de copii în sistemul preuniversitar, care învață în 146 de școli și grădinițe de stat cu personalitate juridică și 287 de structuri arondate acestora.