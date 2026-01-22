Peste 80 de elevi care absentau nejustificat, găsiți de polițiști și jandarmi

Please follow and like us:

Siguranța în mediul școlar, precum și drumul elevilor spre școală sunt o preocupare permanentă a polițiștilor arădeni.

În acest sens, polițiștii Biroului Siguranță Școlară, cu sprijinul altor structuri și a jandarmilor, desfășoară acțiuni constante de prevenire, verificare și control în zona unităților de învățământ.

Cele mai recente activități au vizat 8 unități de învățământ din municipiu, unde polițiștii au pus accent pe combaterea absenteismului școlar, dar și pe prevenirea consumului de droguri, tutun, alcool și băuturi energizante în rândul elevilor.

În cadrul acestor acțiuni, a fost verificată modalitatea de asigurare cu pază a unităților școlare, fluidizarea traficului rutier în zona unităților de învățământ, prevenirea și combaterea vânzării ilegale de produse din tutun și băuturi alcoolice către minori, precum și identificarea și sancționarea unităților de alimentație publică care ignoră prevederile legale.

Echipajele canine au fost integrate în patrulările din zona adiacentă a unităților de învățământ, contribuind la prevenirea și descurajarea traficului de droguri în rândul elevilor.

Au fost verificate 10 unități de alimentație publică, și au fost depistați 88 elevi care absentau nejustificat de la orele de curs.

Au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale, în valoare de 810 lei, toate la regimul rutier.

Polițiștii și jandarmii au desfășurat 11 activități preventive, la care au fost prezenți aproximativ 450 de elevi, având ca teme răspunderea contravențională și penală a minorilor, prevenirea traficului și consumului de substanțe interzise, precum și prevenirea faptelor comise cu violență, subliniind importanța alegerilor corecte și a respectului față de ceilalți.

Pentru ca școala să rămână un loc al învățării, al prieteniei și al siguranței, polițiștii, în parteneriat cu școlile vor desfășura activități permanente, astfel încât fiecare zi de școală să înceapă și să se încheie în siguranță.