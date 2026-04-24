Peste o jumătate de secol de istorie a aviației românești și machete spectaculoase, reunite într-o expoziție unică la Complexul Muzeal Arad

Complexul Muzeal Arad, în colaborare cu Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov și Asociația Aviatorilor Brașoveni, organizează expoziția „55 de ani de aviație brașoveană (1968–2023)ˮ. Deschiderea expoziției va avea loc miercuri, 6 mai 2026, ora 10.00, la sediul Complexului Muzeal Arad (Palatul Cultural – Piața George Enescu nr. 1, intrarea dinspre Parcul Copiilor), în prezența reprezentanților celor două muzee.

Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov este reprezentat la acest eveniment de către curatorul Traian-Constantin Dumbrăveanu. Acesta va evoca istoria aviației brașovene începând cu anul 1968, oferind detalii captivante despre machetele prezente în expoziția deschisă la muzeul arădean.

„Expoziția se adresează deopotrivă pasionaților de aviație și publicului larg, aducând în prim-plan un capitol important din istoria tehnică a României și reconfirmând rolul Complexului Muzeal Arad ca spațiu activ de promovare a patrimoniului tehnic și istoric național.”, declară Bogdan Blaga, directorul adjunct al Complexului Muzeal Arad.

La eveniment sunt invitați elevii clasei a V-a B din cadrul Liceului Tehnologic de Științe Aplicate Arad, însoțiți de doamna prof. Kallos Camelia.

Expoziția deschisă la Complexul Muzeal Arad cuprinde panouri foto-documentare care reflectă întreaga activitate a fabricii din Brașov în perioada anilor 1968–2023, machete ale materialului aeronautic proiectat și fabricat la întreprinderea brașoveană, precum și documente care îi atestă înființarea și activitatea. Totodată, parcursul expozițional este completat de proiecția unor filme documentare despre istoricul întreprinderii brașovene și producția materialului aeronautic proiectat aici.

Expoziția „55 de ani de aviație brașoveană (1968–2023)ˮ marchează o etapă istorică importantă pentru industria aeronautică. Acest proiect itinerant inedit, dedicat inovației și excelenței tehnice, a înregistrat un succes deosebit în rândul publicului din Brașov, Mediaș, Făgăraș, Câmpina, Roșiori de Vede și Baia Mare.

Text oferit de curatorul expoziției, Traian-Constantin Dumbrăveanu, muzeograf în cadrul Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov:

„În anul 1968, începe la Brașov construcția unei noi și moderne fabrici, Întreprinderea de Construcții Aeronautice, Ghimbav-Brașov, unde s-au realizat două tipuri de elicoptere, IAR-316B Alouette III și IAR-330 Puma, precum și numeroase planoare, motoplanoare și avioane ușoare, fabricate în serie sau prototipuri. Multe din aceste produse de aviație au fost vândute în numeroase țări din Europa, Africa, Asia, cele două Americi și Australia.

Printre realizările deosebite ale proiectanților și constructorilor din aviația brașoveană, putem aminti anul 1980, când trei motoplanoare au fost vândute în Australia și au plecat în zbor, 20.000 de km, cu escale până în orașul Tocumwall, din Australia.

O altă realizare deosebită, în anul 1983, a fost plecarea pe calea aerului a 24 de elicoptere, în șase tranșe, fiind livrate către Sudan, ele traversând Marea Mediterană, ajungând fără probleme la Khartoum.

Brașovenii se mândresc și cu faptul că în orașul lor, la I.C.A. Ghimbav-Brașov, a fost construit primul elicopter de atac, din sud-estul Europei, IAR 317- AIRFOX.

În anul 1990, fabrica devine S.C. IAR Brașov S.A., unde au fost realizate până în anul 2019, cinci programe de modernizare ale elicopterului IAR 330L Puma, programe de care au beneficiat Forțele Aeriene Române, precum și parteneri militari externi.”

Expoziția „55 de ani de aviație brașoveană (1968–2023)ˮ este deschisă la Complexul Muzeal Arad (Palatul Cultural – Piața George Enescu 1, intrarea dinspre Parcul Copiilor) până duminică, 28 iunie 2026.

PROGRAM DE VIZITARE

6 mai – 31 mai 2026

Marți – Duminică: 09.00 – 17.00

Ultima intrare: ora 16.30

2 iunie – 28 iunie 2026

Marți – Duminică: 10.00 – 18.00

Ultima intrare: ora 17.30