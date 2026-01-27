„Petreceri de Vis” – Târg de nunți și evenimente, ediția XXIX, la Expo Arad

Please follow and like us:

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad anunță organizarea ediției cu numărul XXIX a târgului „Petreceri de Vis”, unul dintre cele mai ample evenimente regionale dedicate industriei nunților și evenimentelor speciale. Manifestarea va avea loc în perioada 30 ianuarie – 1 februarie 2026, în cadrul complexului Expo Arad.

„Târgul Petreceri de Vis reprezintă un reper pentru industria evenimentelor din regiune și un angajament constant al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad de a susține mediul economic local. Prin această ediție reafirmăm importanța unui cadru profesionist în care furnizorii și beneficiarii se pot întâlni pentru a identifica soluții moderne, eficiente și adaptate nevoilor actuale ale pieței” – a declarat președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, Gheorghe Seculici.

Târgul reunește anual cei mai importanți furnizori de servicii și produse destinate organizării de evenimente, oferind vizitatorilor oportunitatea de a descoperi tendințele actuale, soluții inovatoare și oferte personalizate. Pe durata celor trei zile, participanții vor putea interacționa direct cu profesioniști din domeniu și vor beneficia de consultanță specializată într-un cadru profesionist și elegant.

În cadrul expoziției vor fi prezentate rochii de mireasă și costume, decoruri tematice, locații pentru evenimente, servicii foto-video, formații și DJ, produse de cofetărie artizanală, invitații, accesorii și numeroase alte elemente esențiale pentru organizarea unui eveniment reușit. „Petreceri de Vis” se afirmă astfel ca o platformă complexă de informare și inspirație, unde ideile se transformă în planuri concrete.

Perioada: 30 ianuarie – 1 februarie 2026

Locația: Expo Arad

Următorul eveniment din calendarul expozițional este târgul apicol ARpicultura, care va avea loc în perioada 14–15 februarie 2026, la Expo Arad. Contact: [email protected], +40 729 969 669.