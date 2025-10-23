Ultimele știri

Plăți de aproape 118 milioane de lei, de la Ministerul Dezvoltării, pentru lucrări realizate prin PNRR

23 octombrie 2025

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 117.927.382,31 de lei pentru 262 de investiții realizate prin componentele C10 – Fondul local și C15 – Educație, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – a anunțat ministrul Cseke Attila.

Astfel, pentru Componenta C10 – Fondul local, au fost decontate 105.207.403,09 lei pentru achitarea a 237 de facturi pentru asigurarea infrastructurii pentru transportul verde și elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.

Alte 12.719.979,22 de lei au fost alocate, prin Componenta C15 – Educație, pentru achitarea a 25 de facturi care au ca obiectiv construcția de creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul.

Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul MDLPA, la link: https://www.mdlpa.ro/pages/plati.

