Poliția a făcut prăpăd pe autostrada Deva-Nădlac. Sute de șoferi au fost amendați

Please follow and like us:

La data de 29 septembrie a.c., polițiștii Biroului de Poliție Autostradă A1 Deva-Nădlac cu sprijinul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad, al Inspectoratului de Stat pentru Control în Transportul Rutier, al Registrului Auto Român, Gărzii Naționale de Mediu și al Direcției Regionale Vamale, au desfășurat o acțiune pentru prevenirea migrației ilegale, impunerii respectării legislației rutiere și reducerii riscului de accidente.

În cadrul activității au fost aplicate 365 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 184.200 de lei, fiind reținute 10 permise de conducere, retrase 11 certificate de înmatriculare și constatate 2 infracțiuni rutiere.

Aceste acțiuni au caracter permanent și se desfășoară periodic, pentru prevenirea oricăror evenimente care ar putea perturba ordinea și liniștea publică, precum și pentru conștientizarea participanților la trafic, cu privire la riscurile la care se expun, prin nerespectarea legislației rutiere.