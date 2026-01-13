Polițiștii arădeni verifică microbuzele școlare

Please follow and like us:

Polițiștii arădeni continuă, și în această săptămână, acțiunile de control privind vehiculele destinate transportului elevilor, precum și pe conducătorii auto care le deservesc, în scopul creșterii siguranței rutiere.

În cadrul acestor verificări, polițiștii au urmărit legalitatea tipului de transport, sub aspectul autorizațiilor, existența documentelor necesare și obligatorii ale autovehiculelor și ale șoferilor, echiparea microbuzelor cu anvelope de iarnă, precum și starea psihofizică a conducătorilor auto, aceștia fiind testați cu aparatele din dotare.

În urma controalelor efectuate, nu au fost constatate nereguli.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Arad precizează că astfel de acțiuni vor continua pe toată durata anului școlar, pentru a asigura desfășurarea în condiții de siguranță a transportului elevilor.