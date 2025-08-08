Polițiștii au prins trei bărbați care pescuiau ilegal pe Mureș

Please follow and like us:

La data de 5 august a.c., polițiștii Biroului de Protecție a Fondului Forestier și Piscicol împreună cu cei ai Serviciului Județean de Poliție Transporturi Arad, cu sprijinul Administrației Naționale de Pescuit și Acvacultură au efectuat mai multe controale pe cursul râului Mureș, atât în municipiu cât și în județ.

Cu ocazia controalelor au fost depistați în Cicir și în municipiu, 3 bărbați, de 38, 43, respectiv 70 de ani, din Milova respectiv Arad, care ar fi pescuit prin metoda greblării și ar fi folosit o setcă monofilament, metode de pescuit interzise prin lege. Totodată, asupra persoanelor a fost descoperită cantitatea de 9,4 kilograme de pește de diferite specii.

Cantitatea de 5,6 kilograme de pește care era încă în viață, a fost eliberată de polițiști în mediul natural, restul fiind ridicat și predat Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru braconaj piscicol, bunurile folosite fiind indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.

Tot în cadrul aceleiași acțiuni, ca urmare a neregulilor constatate, au mai fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale, în valoare de 3.500 de lei.

Aceste activități au caracter permanent și se desfășoară atât în municipiu cât și în județ.