Polițiștii din Micălaca au reținut un contrabandist, după ce i-au găsit 17 baxuri de țigarete în mașină

La data de 9 octombrie a.c., în jurul orei 20.20, polițiștii Secției 2 Micălaca au depistat un bărbat de 48 de ani, din Arad, în timp ce conducea un autoturism pe strada Steagului.

Cu ocazia controlului autoturismului au fost depistate 17 baxuri de țigarete (170.000 de fire), nemarcate fiscal, susceptibile a proveni din contrabandă.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, cantitatea de țigarete fiind ridicată în vederea continuării cercetărilor, într-un dosar penal, întocmit pentru contrabandă.

