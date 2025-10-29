Polițiștii rutieri arădeni și RAR au scos din trafic mașini cu probleme

Please follow and like us:

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Arad, alături de specialiștii Registrului Auto Român (RAR), au desfășurat o acțiune de amploare pe străzile municipiului Arad, vizând siguranța rutieră și starea tehnică a autovehiculelor.

În doar câteva ore, echipele de control au verificat 62 de autovehicule și au legitimat 80 de persoane, opt dintre conducători fiind testați cu aparatele din dotare – etilotest și drugtest.

Rezultatele nu au întârziat să apară: în urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 42 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de aproximativ 7.300 de lei, iar 4 certificate de înmatriculare au fost retrase pentru defecțiuni tehnice sau alte abateri.

Reprezentanții Poliției Arad transmit că astfel de acțiuni vor continua, scopul fiind creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice.