Pompierii arădeni, 52 de intervenții în trei zile

În perioada 14–16 noiembrie 2025, pompierii militari din cadrul ISU Arad au intervenit pentru gestionarea a 52 de situații de urgență produse pe raza județului. Cele mai multe misiuni au avut legătură cu acordarea primului ajutor, echipajele SMURD fiind solicitate la 48 de cazuri medicale.

Pe lângă intervențiile de tip medical, pompierii au acționat pentru stingerea a două incendii și au fost implicați în alte două situații în sprijinul comunității, precum asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor sau deblocarea unor persoane aflate în dificultate.

Unul dintre incendii a izbucnit la deșeuri menajere, în municipiul Arad, afectând aproximativ 80 de metri pătrați. Cel de-al doilea s-a manifestat la acoperișul unei case din localitatea Caporal Alexa, pe o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați. În ambele cazuri, intervenția promptă a pompierilor a făcut ca nicio persoană să nu fie rănită.

Autoritățile reamintesc populației că arderea vegetației uscate este strict interzisă. Utilizarea focului în spații deschise poate duce la propagarea rapidă a incendiilor, punând în pericol locuințe, culturi agricole, zone împădurite și chiar vieți omenești.

ISU Arad recomandă cetățenilor să se informeze cu privire la măsurile de comportament în situații de urgență accesând platforma națională fiipregatit.ro sau aplicația DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.