Portmoneu pierdut în gară, returnat proprietarei de polițiștii arădeni

În primele zile ale acestui an, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Arad au găsit un portmoneu, în sala de așteptare a Gării CFR Aradu Nou.

În portmoneu se găsea și un document de identitate, în baza căruia colegii noștri au putut lua legătura cu proprietara, care a venit personal să-l ridice. Astfel, a reintrat în posesia documentului de identitate, a mai multor carduri, precum și a sumei de 800 de lei.

Vă reamintim, pe această cale, importanța păstrării în siguranță a bunurilor personale și vă încurajăm ca, în situația în care găsiți documente de identitate pierdute, să le predați celei mai apropiate unități de poliție.

Integritatea și spiritul civic contribuie la menținerea unui climat de încredere și siguranță în comunitate. ‎