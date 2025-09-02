„Povestea din Pod” este un proiect cultural-educativ care propune o incursiune în spațiul fertil al artei contemporane, al tradițiilor bănățene reinterpretate, al expresiei creative și al întâlnirilor interculturale autentice.

Please follow and like us:

Într-un timp în care conexiunile profunde par tot mai greu de găsit, „Povestea din Pod” își propune să devină un loc viu al întâlnirii, între tineri și artiști, influenceri și figuri culturale marcante din Timișoara, județul Timiș și zona DKMT (Dunăre-Kriș-Mureș-Tisa). Un spațiu informal, dar esențial, unde ideile prind glas și se leagă în fire nevăzute, între generații și teritorii, între memorie și viziune.

Scopul proiectului este activarea și consolidarea Galeriei POD ca o agora a dialogului artistic, un spațiu-laborator unde se întâlnesc oameni, perspective și lumi. O serie de podcasturi video, în format de talk, vor aduce în prim-plan artiști locali, voci distincte ale spațiului DKMT care, prin conversații deschise, personale, uneori surprinzătoare, vor oferi acces la un univers rar explorat: cel din spatele creațiilor lor.

Într-o lume saturată de zgomot, „Povestea din Pod” vine ca un contrapunct tăcut, dar puternic, o invitație la introspecție, redescoperire și înțelegere profundă a valorilor culturale, prin lentilele prezentului. Demersul nu este doar artistic, ci și strategic: în contextul euroregiunii DKMT, proiectul contribuie la consolidarea unei identități culturale regionale fluide, dar recognoscibile, stimulând dialogul transfrontalier și cooperarea creativă.

Fiecare episod, implicit, fiecare invitat, aduce o lume întreagă, un palimpsest de reușite, eșecuri, vise, rătăciri și revelații. Aceste povești nu sunt doar povestite, ci retrăite prin gest, voce, imagine, emoție. Galeria POD devine astfel o scenă sinceră, unde masca dispare și lasă loc unei conectări autentice între privitor și creator.

În cadrul proiectului vor fi realizate șase podcasturi culturale, având ca protagoniști artiști din Timișoara, județul Timiș și din întreaga zonă DKMT. Prin dialoguri bine documentate, episoade tematice și o abordare sensibilă, dar riguroasă, proiectul aduce în atenția publicului rolul tradițiilor în construcția identității artistice, relevanța patrimoniului imaterial și nevoia unei educații culturale care să treacă dincolo de aparențe.

„Povestea din Pod” se adresează cu precădere tinerilor oferindu-le acestora o cale accesibilă, contemporană și profundă de explorare a culturii românești. Dar mesajul său este universal: o pledoarie pentru autenticitate, pentru rădăcini, pentru dialog viu între oameni și timpuri.

Galeria POD, locul în care aceste povești vor prinde contur, este un spațiu cultural alternativ al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș. Situată într-un loc cu valențe simbolice și arhitectură neconvențională, galeria funcționează ca un pod viu între arte, idei și generații. Aici, între tradiție și inovație, între cotidian și ritual, se coagulează un spațiu al experimentului artistic și al exprimării libere.

Numele galeriei nu e întâmplător: POD-ul nu este doar un acoperiș, ci o punte. Între lumi. Între priviri. Între cei care caută și cei care creează. Este un spațiu deschis, unde se încheagă expoziții, instalații, lansări de carte, micro-evenimente performative, ateliere creative și, mai nou, podcasturi care spun povești altfel.

În inima Galeriei POD, spațiul devine viu, respiră prin vocea artiștilor și se umple de vibrația poveștilor care nu vor să se piardă. Aici, între gest și cuvânt, între sunet și culoare, „Povestea din Pod” prinde formă și devine puntea care ne leagă, de noi înșine, de ceilalți și de cultura ce ne înconjoară.

”Povestea din Pod” este un proiect cultural finanțat prin programul TimCultura 2025 de Consiliul Județean Timiș și este organizat de Asociația Culturală Tradițională Negura, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș.