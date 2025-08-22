Primăria Arad a sesizat Poliția pentru zeci de tentative de furt a bicicletelor de închiriat

Please follow and like us:

Primăria Arad a sesizat Poliția din cauza a zeci de tentative de furt al bicicletelor care pot fi închiriate prin stațiile amplasate în oraș, 45 dintre vehicule fiind recuperate astfel. Totodată, utilizatorilor aplicației le-au fost blocate conturile până la achitarea daunelor.

Potrivit Primăriei Arad, în două luni de când sistemul de închiriere a bicicletelor (bike sharing) este activ, au fost înregistrate 297 de incidente, constând în nereturnarea la termen a vehiculelor după utilizare. „În 68 de situații, s-a colaborat cu Inspectoratul de Poliție Județean (…), existând suspiciunea sustragerii bicicletelor respective. 45 dintre acestea au fost deja recuperate”, a precizat Primăria Arad, într-un comunicat de presă transmis vineri.

Administratorii sistemului au blocat conturile utilizatorilor care au sustras biciclete sau nu le-au returnat în termen, iar deblocarea acestora se va face doar după achitarea prejudiciilor create.

Primăria Arad a cumpărat 330 de biciclete, printr-un proiect finanțat cu un milion de euro din fonduri europene, fiind totodată amenajate 22 de stații de închiriere. Sistemul a fost creat pentru a-i ajuta pe localnici să se deplaseze mai ușor în oraș, dar și în beneficiul turiștilor.