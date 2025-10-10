Primăria Arad a stabilit  amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului cu flori în zona cimitirelor

Please follow and like us:

Primăria Municipiului Arad a stabilit amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant cu flori în zona cimitirelor, în perioada 31.10.2025-02.11.2025, după cum urmează:

Cimitir Eternitatea – str. Poetului nr. 2-4:

– poarta I (str. Poetului intersecţia cu str. Câmpul Liniștii): 5 locuri;

– poarta II: 5 locuri.

Cimitir Pomenirea – Calea Bodrogului nr. 1:

– poarta – 20 locuri.

Cimitir cartier Grădiște – Calea Zimandului:

– poarta I: 5 locuri;

– poarta II: 5 locuri.

Cimitir cartier Gai – str. Toth Arpad:

– poartă: 10 locuri.

Cimitir cartier Bujac – str. Dimitrie Țichindeal:

– poarta I: 8 locuri;

– poarta II: 8 locuri.

Cimitir cartier Micălaca – str. Mioriței:

– poarta I: 8 locuri;

– poarta II: 8 locuri.

Cimitir cartier Aradul Nou – str. Merișor:

– poarta: 8 locuri.

Cimitir cartier Sânicolaul Mic – str. Ioan Fătu nr. 76:

– poarta: 8 locuri.

Suprafaţa atribuită pentru un loc de vânzare este de 2,00 mp, iar fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament.

Locurile de vânzare se vor atribui în limita stabilită, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor, pentru producători (cu atestat de producător), cu sediul social în judeţul Arad. Locurile rămase libere după repartizarea către beneficiarii menţionaţi se pot aloca acelor comercianţi care deţin coduri CAEN pentru comerţ ambulant cu sediul social în judeţul Arad.

Cererile de ocupare a domeniului public, împreună cu documentația, se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit, în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la sediul Primăriei Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul şi Asociaţii de Proprietari (camera 5 din Palatul Cenad) sau on-line, la oricare dintre adresele de e-mail ale instituţiei, respectiv [email protected] sau [email protected], în perioada în perioada 13 – 17.10.2025.

Comerțul ambulant cu flori se desfășoară numai după achitarea taxei pentru ocuparea domeniului public la Direcția Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:

cererea tip pentru obţinerea acordului de ocuparea domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, http://www.primariaarad.ro/ şi la Serviciul Relaţii cu Publicul şi Asociaţii de Proprietari (camera 5 din Palatul Cenad) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;

copie buletin de identitate sau carte de identitate a reprezentantului legal al SC/PFA/II/IF;

copie Atestat de producător agricol de flori , vizat la zi (producătorii agricoli sunt persoane fizice deţinătoare a unui atestat de producător şi a unui carnet de comercializare, conform Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare);

, vizat la zi (producătorii agricoli sunt persoane fizice deţinătoare a unui atestat de producător şi a unui carnet de comercializare, conform Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare); certificat de meșteșugar/artizan/meșter popular;

acte firmă (copie certificat de înregistrare, emis de Oficiul Registrului Comerțului – SC/PFA/II/IF), conform Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare + actul constitutiv al societății sau actul emis pentru desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale care să conțină codul CAEN 4789);

procură/împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea.

Condiţiile de desfăşurare a comerţului ambulant cu flori, în zona cimitirelor, din perioada 31.10-02.11.2025, sunt următoarele:

operatorii economicii pot opta pentru maxim un amplasament/locație și maxim două amplasamente pe firmă;

atribuirea locurilor pe amplasamente se face obligatoriu pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului solicitat;

orarul de funcţionare – în intervalul orar 07:00-20:00;

marfa va fi expusă doar în perimetrul locaţiei stabilite;

este permisă doar comercializarea cu flori;

activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală și auto şi nici activitatea specifică zonei (circulația pe pistele de biciclete etc.);

pe timpul amplasarii este obligatorie luarea masurilor privind gestionarea riscurilor provocate de fenomenele meteo extreme;

nu se va accepta montarea/amplasarea de corturi și alte construcții provizorii;

fiecare comerciant, la finalul programului, va elibera domeniul public ocupat și îl va aduce la starea inițială;

activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală și auto, alveolele pentru pomi și nici activitatea specifică zonei;

se va respecta curăţenia domeniului public ocupat;

se vor respecta toate prevederile legale privind funcționarea activității comerciale stabilite prin legislația în vigoare;

fiecare comerciant răspunde în mod exclusiv pentru deteriorarea/distrugerea bunurilor aparținând domeniului public ca urmare a amplasării în locațiile prevăzute la art. 1;

fiecare comerciant răspunde exclusiv pentru buna desfășurare a activității pe domeniul public al municipiului Arad;

se va deține la locul de vânzare acordul pentru desfășurarea comerțului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Arad, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate a vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în acordul solicitat.

În cazul constatării nerespectării condițiilor stabilite, acordul se consideră retras de drept.